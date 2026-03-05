Islas Vírgenes Británicas pretende reforzar nociones ante posible independencia de R.Unido

"En este momento no estamos preparados para un referéndum sobre eso", dijo Wheatley en una entrevista con una emisora estatal, que considera que los residentes aún no están lo suficientemente informados como para poder tomar una decisión, aunque remarcó que el objetivo a largo plazo para el territorio es la independencia.

El mandatario explicó que para poder realizar una votación sobre ello, una comisión de descolonización debería tener "la responsabilidad de educar a las personas".

Para el primer ministro, los comentarios y reacciones en los artículos de prensa y en redes sociales ponen de manifiesto que muchos residentes aún necesitan comprender mejor las cuestiones que están en juego.

A su juicio, el proceso no debe precipitarse y debe ir más allá de cualquier líder político individual, mientras las autoridades prosiguen con las negociaciones constitucionales con Reino Unido que espera que se presente un informe en el que se describa la posición negociadora del territorio en la Cámara de Asambleas del territorio.

Wheatley precisó que el documento incluirá propuestas como poner el servicio público bajo la autoridad del Gobierno electo y ampliar el control local en varias áreas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Contamos con una Comisión de Revisión Constitucional que elaboró un informe. La Asamblea Legislativa deliberó sobre este documento y llegó a una posición negociadora", explicó el primer ministro.

El mandatario aseguró que una vez el informe esté terminado se hará público y se presentará al Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido antes de que comiencen las negociaciones.

"Sea cual sea mi posición, abogaré porque las Islas Vírgenes se conviertan en soberanas", subrayó Wheatley.

Bahamas, Belice, Jamaica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía son las excolonias que después de su independencia mantuvieron como jefe de Estado a la monarca inglesa, Isabel II, y tras su fallecimiento en 2022, abogaron por cambiar su estatus político.

Estos países siguen el camino marcado por Guyana, que rompió lazos con la monarquía británica en 1970, cuatro años después de su independencia; Trinidad y Tobago, que obtuvo la independencia en 1962 y se convirtió en una república en 1976; y de Dominica, cuya transición política se ejecutó en 1978.

El ejemplo más reciente fue Barbados, que proclamó una república el 30 de noviembre de 2021, cuando juró como jefa de Estado la hasta entonces gobernadora Sandra Mason.