Israel condena la "inaceptable" agresión a Azerbaiyán y califica de "insensato" a Irán

En un mensaje en redes sociales, Saar indicó que habló con su homólogo azerbaiyano, Jeyhun Bayramov, para condenar dicha agresión, que calificó de "abierta y deliberada".

"Esta agresión contra Azerbaiyán y otros países de la región es completamente inaceptable y demuestra una vez más que el régimen iraní es insensato y desenfrenado", afirma en su mensaje.

Y añade: "Israel está decidido a continuar la operación militar (contra Irán) hasta lograr sus objetivos".

El Ejército iraní negó este jueves haber atacado con drones una escuela y el aeropuerto del enclave de Najicheván, tras la denuncia del Gobierno de Azerbaiyán.

"La República Islámica de Irán, al tiempo que respeta la soberanía de todos los países, especialmente los musulmanes y vecinos, niega que sus Fuerzas Armadas hayan lanzado ningún dron hacia la República de Azerbaiyán", afirmó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en un comunicado.

Teherán acusó además a Israel de haber llevado a cabo ese ataque para culpar a la República Islámica.

El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán, por su parte, aseguró que había registrado el lanzamiento de cuatro drones por parte de Irán, uno de los cuales fue destruido por las defensas antiaéreas azerbaiyanas.