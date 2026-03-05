Israel dice haber matado a un comandante de Hamás en Trípoli, al norte del Líbano

"Esta mañana, la Armada israelí atacó y eliminó al terrorista Wasim Atalah Ali en la zona de Trípoli", indicó el Ejército en un comunicado.

Según la nota castrense, Ali "se desempeñaba como comandante de la organización terrorista Hamás y era responsable del entrenamiento y los ejercicios de su rama militar en el Líbano".

Israel ha enviado más tropas al sur del Líbano y ocupado varias posiciones en torno a la frontera, además de lanzar campaña de bombardeos contra el país vecino después de que Hizbulá disparara proyectiles a territorio israelí en su apoyo a Irán.

El bombardeo a Trípoli de este jueves, de acuerdo con el Ejército, es el primero registrado en esa zona del país vecino desde el inicio de la operación militar israelí.

Según el comunicado, la Armada israelí ha participado además en la detección e interceptación diaria de misiles disparados por el grupo chií libanés.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fruto de los ataques israelíes en el sur, Beirut o el oriental valle de la Becá, al menos 77 personas han perdido la vida y otras han resultado heridas, según las autoridades libanesas.

Más de 84.000 personas se han visto desplazadas en el Líbano por la ofensiva israelí, según los últimos datos del Gobierno libanés.