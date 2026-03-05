Israel ordena evacuar varios barrios de los suburbios del Dahiye en Beirut

"Advertencia urgente a los residentes de los suburbios del sur de Beirut: salven sus vidas y evacuen sus hogares inmediatamente", alertó el Ejército, movilizando el desplazamiento forzoso de los residentes del barrio, conocido bastión del grupo chií Hizbulá.

La orden de desplazamiento se centra en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de los suburbios: el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajne y Hadaz, más al sur; y Haret Hreik y Chiyah, sobre ellos.

El portavoz castrense estipuló además dos rutas específicas para que la población abandone los barrios. Una oriental, en el caso de los más meridionales, y otra hacia el norte, en el caso de Haret Hreik y Chiyah.

"Atención, se les prohíbe dirigirse al sur", sentencia el comunicado.

Israel ha introducido a más tropas en el sur del Líbano y ocupado varias posiciones en torno a la frontera, además de lanzado una campaña de bombardeos contra el país vecino después de que Hizbulá disparara proyectiles a territorio israelí en el margo de la guerra regional.

Fruto de los ataques israelíes en el sur, Beirut o el oriental valle de la Becá, al menos 77 personas han perdido la vida y otras han resultado heridas, según las autoridades libanesas.

Más de 84.000 personas se han visto desplazadas en el Líbano por la ofensiva israelí, según los últimos datos del Gobierno libanés.