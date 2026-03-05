Italia cierra temporalmente su embajada en Teherán y la traslada a Bakú

"Por motivos de seguridad hemos cerrado la embajada de Italia en Teherán. Un grupo de 50 connacionales guiados por nuestra embajadora ya ha atravesado la frontera con Azerbaiyán", ha informado en X.

El jefe de la diplomacia italiana ha precisado que las relaciones diplomáticas con Irán "siguen abiertas" por interés nacional y de los italianos que permanecen en la República Islámica.

La embajada italiana seguirá operando desde Bakú.

En su mensaje en la red social, Tajani también ha publicado una conversación telefónica en la que la embajadora en Irán, Paola Amadei, le informa del traslado de la legación diplomática.

"Ahora nos estamos dirigiendo a la salida pero en Teherán prosiguen los bombardeos", le reporta la embajadora.