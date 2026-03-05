Italia mandará barcos para defender a Chipre y ayuda antiaérea a países del Golfo

Crosetto también anunció que "junto con los españoles y los franceses" desplegará ayuda naval a Chipre, después de que fuera interceptado un misil que se dirigía a su territorio.

"Debemos reevaluar nuestra presencia en la región y responder a las peticiones de los países amigos que se encuentran en dificultades. Tenemos la intención de desplegar un dispositivo multidominio en Oriente Medio, con sistemas de defensa aérea antidrones y antimisiles", afirmó el ministro.

El ministro de Defensa también habló del compromiso de apoyar a las fuerzas militares en la zona, donde hay 2.570 efectivos italianos y que "junto con nuestros socios del E5 —Francia, Alemania, Polonia y España" se ha decidido mantener un mecanismo de consulta constante.

Crosetto reiteró, como ya había declarado la primera ministra, Giorgia Meloni esta mañana, que Estados Unidos aún no ha solicitado su uso para apoyar operaciones bélicas. "No creo que nos lo pidan nunca, pero si lo hacen, volveremos aquí y lo discutiremos juntos", declaró.

Por otra parte, el ministro subrayó que "los ataques de Irán se han centrado en países que no participan en la guerra, mucho más que en Israel: Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Turquía y Chipre. Irán no puede atacar a Israel debido a la distancia, por lo que está utilizando la estrategia de sembrar el caos".

"Los ataques a bases turcas y chipriotas aún no se han considerado ataques directos contra esos países; de lo contrario, según el Artículo 5 (de la OTAN), tendríamos que aliarnos con ellos", puntualizó.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, que también compareció en la Cámara de los diputados, explicó que Italia "apoyará cualquier iniciativa que contribuya a reducir la escalada del conflicto".

"Seguimos convencidos de que la acción diplomática es la única manera de garantizar resultados duraderos y haremos todo lo posible por lograr la paz. Italia no está en guerra con nadie y nunca lo estará", agregó.

Sobre la ayuda a los países del Golfo, explicó que la región "es un centro clave para las exportaciones, por lo que Italia está en primera línea protegiendo el tráfico naval comercial" así como adelantó que se está ultimando "un paquete de medidas para apoyar a las empresas exportadoras".