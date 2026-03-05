Japón fletará aeronaves para evacuar a sus nacionales en Oriente Medio

"Actualmente, hay vuelos comerciales en los aeropuertos internacionales de Riad y Mascate, pero con la gran cantidad de pasajeros de países vecinos, es difícil conseguir billetes de avión. Por ello, el Gobierno japonés organizará vuelos chárter para transportar a los ciudadanos japoneses que deseen viajar a Tokio por vía aérea", explicó la oficina.

Japón ya ha logrado evacuar al menos a cinco de sus ciudadanos desde Israel y dos desde Irán desde el comienzo de las hostilidades.

En toda la región de Oriente Medio hay unos 11.000 japoneses registrados para recibir alertas del Gobierno, según detalló este jueves el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, en una rueda de prensa.

El portavoz explicó que de momento no se ha decidido el envío de aeronaves de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) japonesas para transportar a los ciudadanos varados por el conflicto, pero el Ministerio de Defensa permanece alerta para responder a la situación si fuera necesario.

Además del anuncio de los vuelos chárter, el Ministerio de Exteriores japonés detalló que ha elevado al nivel 3 de alerta (el segundo más grave) su aviso de viaje para Kuwait, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Omán, recomendando a sus ciudadanos que eviten cualquier desplazamiento a estos países.

El anuncio llega en plena escalada de la guerra en Oriente Medio, que comenzó cuando Israel y Estados Unidos lanzaron el sábado una serie de ataques contra Irán que acabaron con la vida del líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jameneí.

El país ha respondido lanzando misiles contra Israel y contra los países vecinos aliados de Washington.