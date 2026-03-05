Juan Bautista Mahiques jura como nuevo ministro de Justicia de Argentina

Parte de lo que se denomina la familia judicial, Mahiques cuenta con más de 25 años de trayectoria en el Poder Judicial y se desempeña desde 2019 como fiscal de la ciudad de Buenos Aires, cargo para el cual solicitó una licencia por tiempo indeterminado.

Es exfuncionario del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y en 2022 fue parte de un escándalo conocido como Lago Escóndido, que se desató con la revelación de un viaje secreto a la propiedad patagónica del magnate Joe Lewis junto a otros funcionarios, empresaros, exagentes de inteligencia y jueces, entre los que se encontraba el magistrado Carlos Mahiques, su padre.

Por este caso, ambos fueron imputados en 2022 por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas" en una causa que terminó archivada en 2023.

Mahiques ascendió en la política de la mano de Macri y también del expresidente del Boca Juniors Daniel Angelici.

Fue vicerrector de una universidad fundada por el presidente de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), Claudio Tapia, y su hermano, Esteban Mahiques, fue designado por Tapia en el comité de disciplina de la organización.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su padre se apartó de la causa que involucra al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, después de que el diario La Nación revelara que el magistrado celebró su cumpleaños en una quinta de las afueras de Buenos Aires que ahora es objeto principal de esa investigación.