Juan Manuel Santos: "Es hora de que una mujer asuma las riendas de las Naciones Unidas"

Santos, cuyo nombre ha figurado entre los posibles sucesores del portugués António Guterres, cuyo mandato como secretario general de la ONU termina el 1 de enero de 2027, dijo en una entrevista con EFE que la experiencia le ha mostrado "que las mujeres son mejores para hacer la paz que los hombres", y así lo argumentó hace año y medio al intervenir en el 'Pacto por el futuro' en el seno de Naciones Unidas.

"Es hora también de que una mujer asuma las riendas de las Naciones Unidas y ojalá con el apoyo de los países del P5 (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia) y de todos los países, porque necesitamos revitalizarla, hay que reformarla, por supuesto, pero hay que revitalizarla porque es lo único que tenemos para poder preservar el planeta", manifestó.

Según Santos, "el secretario general en este momento tiene que buscar la forma de hacer la paz en más de 140 conflictos que tiene el mundo", tarea que a su juicio puede hacer mejor una mujer.

Entre las candidatas a la Secretaría General de la ONU están la expresidenta chilena Michelle Bachelet y la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan.

Suenan también como posibles aspirantes al cargo en la elección, que se hará a finales de este año, la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa; la primera ministra de Barbados, Mia Mottley; la mexicana Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la CEPAL, y la exprimera ministra neozelandesa Jacinda Ardern.

Además se han postulado el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, y el expresidente de Senegal, Macky Sall.

Santos calificó como "muy preocupante que la ONU haya venido perdiendo capacidad y poder", lo que atribuyó en parte a "la actitud de Estados Unidos para quitarle financiación" y a las confrontaciones de los demás miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que "en cierta forma le amarran las manos al secretario general".

"La ONU, mal que bien, ha evitado desde la Segunda Guerra Mundial otra guerra, pero el hecho de que últimamente los países que fueron los responsables de crear la ONU, grandes poderes, sean los que están violando las reglas de juego que ellos mismos se inventaron, es muy preocupante", dijo Santos, quien lamentó "que la cooperación y el diálogo hayan pasado a un segundo plano".