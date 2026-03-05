Kiev tacha de acto propagandístico iniciativa húngara para liberar a dos prisioneros

En un comunicado publicado anoche, el Ministerio de Exteriores de Ucrania califica de acto propagandístico "cínico" la iniciativa de Hungría, que se consumó este miércoles con la visita a Moscú del jefe de la diplomacia magiar y tiene lugar en medio de una campaña electoral para las elecciones del 12 de abril marcada por las referencias críticas diarias del primer ministro húngaro, Víktor Orbán, al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Los esfuerzos humanitarios de verdad de los países del mundo que contribuyen sinceramente a la liberación de ucranianos y a salvar vidas nunca van acompañados de esta propaganda y esta politización cínica", se lee en la nota de Kiev.

El ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, se fotografió el miércoles saludando a los dos prisioneros de guerra ucranianos liberados en el avión con el que los sacó de Rusia.

El órgano del Estado ucraniano que se ocupa de los prisioneros de guerra ha denunciado que este movimiento del Gobierno magiar es contrario al derecho internacional, y ha recordado que Budapest ya gestionó directamente con Rusia sin conocimiento de Kiev la liberación de 11 prisioneros de guerra ucranianos de origen húngaro en el año 2023.

Con Orbán en el poder, Budapest se ha erigido de forma habitual en defensor de los ciudadanos de origen magiar que viven en países que en su día pertenecieron a Hungría, una política percibida por los vecinos de Hungría como una forma de injerencia en sus asuntos que además despierta sospechas sobre las aspiraciones magiares de recuperar esos territorios.

El Gobierno de Orbán ha denunciado durante esta guerra la movilización forzosa de ciudadanos ucranianos de origen magiar que en ocasiones tienen la nacionalidad húngara.

Orbán -que es el líder de la UE más cercano al Kremlin- bloquea en estos momentos la aprobación de un nuevo paquete de sanciones europeas a Rusia, así como la emisión de deuda que debe permitir ofrecer a Ucrania el préstamo de 90.000 millones de euros que los Veintisiete acordaron en diciembre para Kiev.

Budapest ha dejado claro que no retirará su veto hasta que Ucrania reanude el tránsito de petróleo ruso hacia Hungría por el oleoducto Druzhba, interrumpido desde que un ataque ruso dañara una infraestructura clave del oleoducto en Ucrania el 27 de enero.

La UE ha exigido a Kiev que restablezca cuanto antes el funcionamiento de la infraestructura. Ucrania considera injusto que se le obligue a reparar lo que Moscú ha destruido.

Orbán aspira a ser reelegido en las elecciones del 12 de abril y ha hecho de su posición crítica con Kiev, que contrasta con la de Bruselas y la de la mayoría de países de la UE, una de sus principales bazas electorales.