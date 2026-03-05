Kosovo, al borde de nuevas elecciones por el desacuerdo político para elegir presidente

Según informan varios partidos políticos y medios de esta exprovincia serbia, el proceso de elección está al borde del colapso después de que hasta ahora solo se haya presentado un candidato para suceder a la actual presidenta, Vjosa Osmani, mientras que la Constitución exige al menos dos para que el proceso sea válido.

Solo el gobernante partido nacionalista Autodeterminación (Vetëvendosje, LVV) que ganó las elecciones el pasado diciembre, ha propuesto a su candidato: Glauk Konjufca, actual ministro de Exteriores.

“Si los partidos de la oposición no proponen ningún nombre para el cargo de presidente, significará que están empujando al país hacia nuevas elecciones”, dijo Konjufca a la emisora Koha.

Según la ley electoral, si fracasa el proceso para elegir a un nuevo presidente, el país deberá organizar elecciones parlamentarias anticipadas en un plazo de 45 días.

Según la televisión Koha, si se convocan nuevas elecciones la votación podría celebrarse el 12 o el 19 de abril.

Autodeterminación, el partido LVV del primer ministro Albin Kurti, ganó las elecciones regulares de febrero de 2025, pero la falta de mayorías suficientes acabó forzando la repetición electoral el pasado diciembre, en la que logró 57 de los 120 escaños del Parlamento.

Kosovo, habitada mayoritariamente por albaneses étnicos, proclamó su independencia en 2008, que Serbia aún no reconoce, diez años después de la guerra entre fuerzas serbias y la guerrilla independentista que acabó cuando los bombardeos de la OTAN expulsaron a las tropas de Belgrado.