Kremlin dice que la cuestión del uso de bases militares es cosa entre Madrid y Washington

"Que lo arregle Estados Unidos con Madrid. Nosotros prácticamente no tenemos relaciones con Madrid, lamentablemente. No es culpa nuestra", dijo Peskov a la cadena de televisión estatal Vesti.

Al ser preguntado sobre si los países de la OTAN están perdiendo su soberanía, el portavoz respondió que "es difícil de decirlo".

"Nosotros estamos en la fase inicial de reactivación de las relaciones con Estados Unidos. Actuamos gradualmente, sin prisas y exclusivamente en nuestros propios intereses", añadió.

Se trata del primer comentario del Gobierno de Rusia sobre la disputa entre España y Estados Unidos por el uso de las bases militares de Rota y Morón en la ofensiva contra Irán.