La Aduana finlandesa anuncia 140 despidos temporales por el cierre de la frontera rusa

La Aduana finlandesa señaló en un comunicado que ha presentado a los sindicatos un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que contempla el despido de los agentes aduaneros hasta que las autoridades decidan reabrir la frontera con Rusia, ante "la falta de perspectivas" de que eso vaya a ocurrir en un futuro próximo.

Finlandia cerró todos sus cruces fronterizos con la vecina Rusia en diciembre de 2023, excepto los pasos ferroviarios de Vainikkala y Niirala (al sureste del país), que siguen abiertos para permitir exclusivamente el transporte de mercancías.

El Servicio de Aduanas optó entonces por recolocar a los agentes destinados en la frontera oriental en otros puntos, sobre todo en los puertos del sur y oeste del país, donde el tráfico aumentó debido al cierre de la frontera.

Esta reorganización, que contó con financiación adicional por parte del Gobierno, tenía además como objetivo permitir el rápido restablecimiento de las labores aduaneras en cuanto las autoridades decidieran reabrir la frontera con Rusia.

"La financiación adicional para los gastos del personal se ha agotado, el cierre de los pasos fronterizos continúa por tercer año consecutivo y no hay perspectivas de que se reabran, por lo que la Aduana debe modificar sus planes de contingencia para los pasos fronterizos de la frontera oriental", señaló la agencia aduanera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De cara al futuro, la Aduana espera que la reapertura de la frontera se realice de forma progresiva y empiece "por uno o unos pocos cruces", para permitir la reanudación y normalización del tráfico transfronterizo.

Por ello, señaló que los agentes de aduanas que sean despedidos temporalmente deberán están preparados para reincorporarse al trabajo con poca antelación.