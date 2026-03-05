La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 0,36 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 0,24 %, hasta los 105.834.526,95 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más perdieron fueron las de Grupo Supervielle (-5,1 %), IRSA (+4,1 %) y Telecom Argentina (+4 %).

Por el contrario, cerraron en positivo las acciones de Aluar (+8 %), YPF (+3,4 %) Pampa Energía (+1,7 %),

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registrados muestran bajadas de hasta el 2,1 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a los 546 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.425 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.407 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 20 pesos, a 1.395 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) retrocedió 0,1 %, a 1.4769,63 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,4 %, a 1.433,21 pesos por unidad.