La Bolsa española cae un 1,38 % por la crisis en Oriente Medio y lastrada por Wall Street

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, cedió 241,8 puntos y cerró en 17.245,2 unidades.

En el computo anual, el selectivo vuelve a las pérdidas, que alcanzan el 0,36 % desde que comenzó enero.

La mayoría de los valores experimentaron caídas. Entre las grandes compañías, el grupo financiero BBVA bajó un 1,51 %; Telefónica, un 0,97 %; el gigante textil Inditex, un 0,45 %; y la eléctrica Iberdrola, un 0,34 %.

Por el contrario, la petrolera Repsol subió un 0,55 %, impulsada por el alza del crudo.

El IBEX consiguió rebotar un 2,49 % el miércoles, después de dos sesiones consecutivas de bajada, y hoy llegó a repuntar más de un 1 % durante la sesión, pero finalmente se decantó por los retrocesos, en línea con el resto de las principales plazas europeas.