La CorteIDH indica a los Estados sus obligaciones contra el tráfico ilícito de armas

"Existe un deber de debida diligencia estatal respecto de actividades que puedan resultar en el tráfico ilícito de armas. Esta debida diligencia estatal, con el fin último de prevenir las violaciones a los derechos humanos, implica cuatro deberes principales", explicó la CorteIDH en una opinión consultiva solicitada por México acerca de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos frente al tráfico ilícito de armas de fuego.

Según la CorteIDH, los Estados tienen la obligación de regular y adoptar disposiciones de derechos interno; de fiscalizar y supervisar las actividades empresariales; de garantizar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos ligadas al tráfico de armas y el deber de cooperación internacional.

La CorteIDH enumera una serie de acciones que deben implementar los Estados, como por ejemplo garantizar el marcaje, registro y rastreo de las armas de fuego, además deben mantener la información relacionada con la fabricación, localización y transferencias de armas de fuego, así como la información sobre su confiscación o decomiso.

Los países también deben llevar a cabo procesos de evaluación de riesgos para prever la posibilidad de que las importaciones o exportaciones de armas puedan provocar diversas consecuencias negativas como el socavamiento de la paz y la seguridad, así como la comisión o facilitación de graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario o el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, detalló el tribunal internacional.

La opinión consultiva agrega que los Estados debe establecer medidas de seguridad y de gestión de arsenales estatales y de armas decomisadas, con el fin de evitar los puntos de desviación de las armas hacia las transferencias y el tráfico ilícito.

En cuanto a la fiscalización de actividades empresariales, los países tienen el deber de asegurarse de que las empresas de armas cumplan con la regulación sobre tráfico de armas y con el deber de cumplimiento en materia de protección de los derechos humanos.

En materia de cooperación internacional, la CorteIDH señaló que los países están en la obligación de cooperar de buena fe en prevenir el tráfico ilícito de armas y su efecto en el aumento de los niveles de violencia.

Finalmente, la Corte subrayó que los Estados tienen el deber de "garantizar recursos judiciales efectivos, por afectaciones a los derechos humanos generadas tanto a nivel nacional como trasnacional".