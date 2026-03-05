La inversión fija bruta de México cayó un 6,7 % en 2025

Con base en cifras originales, el Inegi indicó que se obtuvo este resultado el año pasado por los retrocesos anuales del 4,6 % en la construcción y del 9 % en la maquinaria y equipo.

La inversión privada cayó un 4,4 % mientras que la del sector público decreció un 18,9 %.

En diciembre, la inversión fija bruta se mantuvo sin variación respecto a noviembre pasado, cuando cayó el 6,4 % interanual, debido a la caída en la maquinaria y equipo (4,6 %) y pese al aumento en la construcción (4,3 %).

En el último mes de 2025, la inversión privada avanzó un 2,3 % interanual, mientras que la privada cayó un 11 %.

Además, según datos ajustados por estacionalidad, la inversión fija bruta se elevó un 0,5 % en diciembre frente al mes precedente.

Esto fue una combinación de la baja mensual del 0,3 % en la maquinaria y equipo y del avance del 0,9 % en maquinaria y equipo.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció el 0,6 % anual en 2025 y aumentó un 1,8 % en el cuarto trimestre, con lo que evitó una recesión.

La inversión fija bruta de México creció el 3,4 % en 2024 y se disparó el 19,7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas (nearshoring).

Además, subió el 6 % en 2022 y en 2021 repuntó el 10 % tras la peor etapa de la pandemia del coronavirus, que provocó una contracción del 18,2 % en la inversión en 2020.

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año.