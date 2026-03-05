La misión de observación electoral de la UE en Perú comienza su despliegue para comicios

El equipo central de la misión se reunió con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y con otros representantes de la institución electoral, informó la MOE en sus redes sociales

"Este primer encuentro tuvo como objetivo conocer los detalles de la preparación de las Elecciones Generales 2026 en Perú", indicó.

Los analistas del equipo central de la misión también se reunieron con los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) quienes compartieron información sobre el proyecto de asistencia técnica brindada a los organismos de administración electoral.

Tuvieron, además, un encuentro con la organización Transparencia Perú para conocer el proyecto de observación electoral para las elecciones en el que trabaja esta asociación civil.

Además, el jefe adjunto de la misión, Alexander Gray, se reunió con el presidente de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por otro lado, el 15 de marzo llegará a Perú la jefa de la misión, la miembro italiana del Parlamento Europeo Annalisa Corrado.

"Es un privilegio dirigir la Misión de Observación Electoral en Perú, una responsabilidad que desempeñaré con gran cuidado y respeto. Las próximas elecciones tienen el potencial de promover la estabilidad política y consolidar la tradición democrática en el Perú", indicó Corrado tras confirmarse su designación.

La observadora jefa estará apoyada por diez expertos electorales que permanecerán en el país durante todo el proceso, incluida la posible segunda vuelta presidencial de junio próximo.

La misión será reforzada, además, por observadores de corto y largo plazo en todo el país y, al término de su tarea, emitirá un comunicado preliminar y presentará sus conclusiones preliminares dos días después de la jornada electoral.

Cuando haya concluido el proceso electoral, Corrado regresará a Perú para entregar un informe final a las autoridades con recomendaciones para mejorar la integridad y la eficacia de los futuros comicios y la democratización en general.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril próximo para elegir a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia y sus dos Vicepresidencias, un Congreso con 130 diputados, un Senado con 60 integrantes y 5 representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, el 7 de junio habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes presidenciales con más votos válidos.