La novela 'La necesidad de amar' del español Pablo Álvarez gana el Premio Azorín

La obra trata la bisexualidad y la violencia machista, entre otros temas sociales, y "pretende dar voz a quienes se sienten silenciados", añadió.

La novela, la primera de Álvarez, surgió de un viaje a Roma para hablar con los becados de la Academia de España, ubicada en la Iglesia de San Pietro in Montorio, en cuyo altar mayor está enterrada Beatrice Cenci, una aristócrata y una heroína del Renacimiento.

"Pregunté quién era y uno de los becados me lo explicó, y creía que esa historia merecía una novela", explicó.

'La necesidad de amar' es "una oda a la libertad, a la libertad de poder ser y poder amar como quieras; es un derecho que deberíamos tener todos", sintetizó.

Aunque es su primera novela, anteriormente escribió teatro, guiones y algún artículo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este premio literario español es convocado anualmente por el Grupo Planeta y la Diputación de la provincia española Alicante, y está dotado con 45.000 euros.

Lleva el nombre de José Martínez Ruiz, más conocido por el seudónimo 'Azorín', escritor español perteneciente a la llamda 'generación del 98'.

El certamen registró por segundo año un récord de participación, con 735 novelas originales de todo el mundo, de las que 121 son de España, 76 de América del Sur, 44 de América del Norte y cuatro de América Central.