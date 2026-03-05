La OMS considera "marginal" la mejora en Gaza tras el alto el fuego de octubre

"Les doy algunas cifras, necesitamos que 600 camiones (con ayuda humanitaria) entren en Gaza cada día, pero actualmente son 100, entre 100 y 150, y algunos son comerciales, lo que realmente no contribuye a los servicios humanitarios, así que el progreso es marginal" dijo en una rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Agregó que si durante el periodo agudo del conflicto la situación en Gaza se consideraba catastrófica, "en realidad sigue siendo catastrófica".

El responsable señaló que esta situación debe verse en la perspectiva de un sistema sanitario colapsado, en el que las instalaciones médicas han sido destruidas y aquellas que quedan en pie solo funcionan parcialmente.

"Además de eso necesitamos evacuar a 18.000 (pacientes), que siguen esperando", indicó.

El paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, por donde habían empezado a ser evacuados pequeños grupos de pacientes, ha vuelto a ser cerrado a raíz de la ofensiva militar de Israel y Estados Unidos contra Irán, que se encuentra en su sexto día.

Tedros defendió la necesidad de que Israel autorice los traslados de heridos y enfermos desde Gaza hasta los territorios palestinos de Cisjordania y Jerusalén Este.

Para ello "los permisos no han sido otorgados, pero esto ayudaría a que las evacuaciones médicas se realicen a centros sanitarios cercanos".

"Me gustaría pedir a las autoridades de Israel que nos permitan llevar pacientes a Jerusalén Este y Cisjordania", enfatizó.

Asimismo, señaló que sería oportuno tener todos los pasos fronterizos abiertos para el paso de ayuda humanitaria, incluido el de Rafah.