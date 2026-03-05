La oposición taiwanesa propone financiar parte del plan de defensa bloqueado en Parlamento

El grupo parlamentario del Kuomintang (KMT) señaló hoy que presentará un proyecto de ley para cubrir ocho sistemas incluidos en el paquete de ventas militares anunciado por Washington en diciembre, entre ellos sistemas de cohetes HIMARS, misiles Javelin y TOW, obuses autopropulsados M109A7 y drones, informó la agencia de noticias CNA.

Según el secretario general del grupo parlamentario del KMT, Lin Pei-hsiang, la propuesta busca avanzar en la adquisición de armamento de forma "gradual y transparente", frente al plan del Ejecutivo, que contempla un presupuesto especial de 1,25 billones de dólares taiwaneses (casi 40.000 millones de dólares) para reforzar las capacidades defensivas de la isla.

Ese proyecto del Gobierno incluye la compra de armas estadounidenses ya notificada por Washington al Congreso de EE.UU., posibles adquisiciones futuras y programas de desarrollo con fabricantes locales, como sistemas de defensa aérea y drones.

La iniciativa del KMT se produce en medio de la presión de Washington para que el Parlamento taiwanés dé luz verde al presupuesto especial de defensa, cuya tramitación ha sido bloqueada en repetidas ocasiones por ese mismo partido opositor, que reclama que el presidente William Lai comparezca previamente ante el Legislativo, una exigencia que el Ejecutivo considera inconstitucional.

Taiwán anunció el año pasado el plan de gasto militar extraordinario para el periodo 2026-2033 con el objetivo de reforzar su capacidad de disuasión frente a China, que considera a la isla una "parte inalienable" de su territorio y se opone a la venta de armas estadounidenses a Taipéi.