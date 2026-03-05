La Policía de Kenia rescata a 70 extranjeros de una presunta red de tráfico de personas

"Tras recibir una pista, los agentes desmantelaron una presunta red de trata de personas y rescataron a 70 víctimas que se encontraban encerradas en una casa en Ruai, Nairobi", afirmó la Policía en un comunicado publicado en la red social X.

"Las víctimas incluyen 66 etíopes y 4 eritreos. Un sospechoso keniano fue arrestado en relación con el caso", precisaron las fuerzas del orden.

La Policía subrayó que "la trata de personas es un delito grave" e instó a la ciudadanía a "mantenerse alerta y denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades".

Las personas rescatadas declararon que huían de problemas en sus países de origen y se dirigían a Sudáfrica en busca de mejores oportunidades, según medios locales.

Este rescate se produce tras intervenciones recientes de las fuerzas de seguridad kenianas contra el crimen organizado.

El pasado 7 de febrero, agentes del Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta (JKIA) de Nairobi interceptaron dos casos separados de presunta trata de personas y fraude migratorio.

Según el Servicio de Policía, en un caso un viajero que intentaba volar a Europa fue encontrado en posesión de un visado falso y, en otro, un segundo viajero que se dirigía al Reino Unido fue detenido con un permiso de residencia falso.