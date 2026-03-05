La Policía rusa detiene a siete personas por estafar a combatientes rusos en Ucrania

"Fueron detenidos siete residentes de la región de Kírov y la República de Tatarstán", informó la portavoz del Ministerio del Interior, Irina Volk, a través de su canal de Telegram.

Según la investigación, entre 2024 y 2025 los delincuentes buscaban a personas dispuestas a alistarse en las filas del ejército ruso y les ofrecieron asegurar su alistamiento en unidades de retaguardia a cambio de una remuneración económica, pero no tenían semejante influencia en las estructuras militares.

Además, convencieron a varios veteranos para que contrajeran matrimonio con determinadas personas, que luego les robaron los salarios recibidos.

Se han llegado a contabilizar hasta 25 víctimas de estas estafas, que sumaron 44 millones de rublos (559.300 dólares).

En el momento de los delitos, la región de Kírov realizaba un pago inicial de 400.000 rublos (5.084 dólares) a los reclutas que firmasen un contrato con el Ministerio de Defensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la vecina República de Tatarstán el pago era de 2,5 millones de rublos (31.780 dólares).