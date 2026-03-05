La tasa de informalidad se reduce levemente en Panamá y se sitúa en el 47,1 %

"La población ocupada no agrícola aumentó de 1.627.199 a 1.665.732 personas entre octubre 2024 y septiembre 2025. En este sentido, el empleo informal se mantuvo estable" al pasar de "47,7 % a 47,1 %", indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) en un comunicado.

Por distribución por sexo, los hombres registraron una ligera disminución en la tasa de empleo informal al pasar de un 48,6 % a un 47,6 %, y las mujeres se mantuvieron sin variación en 46,6 %, según los datos del Inec, un ente adscrito a la Contraloría General.

En el comunicado sobre la Encuesta de Mercado Laboral septiembre de 2025, el Inec publica una tasa de informalidad a octubre de 2024 "revisada" del 47,7 %, que resulta menor que la tasa de 49,3 % publicada originalmente por el ente estadístico.

La Contraloría General informó el miércoles que la tasa de desempleo en Panamá se ubica en 10,4 %, según la encuesta de septiembre de 2025, lo que supone un aumento frente al 9,5 % que registró el indicador hasta octubre de 2024, la medición anterior.

En una breve nota de prensa, la Contraloría panameña se limitó a indicar que "la tasa de desempleo se ubicó en 10,4 %", al informar que "entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, 27.547 personas más encontraron empleo, alcanzando un total de 1.968.748 trabajadores, un crecimiento de 1,4 %".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Además, 45.469 personas se incorporaron a la fuerza laboral, lo que refleja mayor confianza y participación en la actividad económica", agregó un comunicado oficial del ente contralor.

Analistas locales ya habían adelantado que el desempleo había superado el 10 % alimentado no solo por la lentitud de la economía en los sectores que generan grandes cantidades de empleo en Panamá, sino también por crisis como la del sector bananero en 2025, donde 6.500 personas perdieron su trabajo a raíz de una huelga sindical en rechazo a la reforma de la seguridad social.

Si bien la tasa de desempleo del 10,5 % "representa un reto, el aumento en la población económicamente activa indica que más personas están saliendo a buscar oportunidades, lo cual es una señal de dinamismo", señaló la Contraloría en su comunicado del miércoles.

"Los resultados muestran una economía en proceso de ajuste y transformación, con sectores que están creciendo y generando oportunidades reales. El reto ahora es consolidar este dinamismo, fortalecer la formalización y convertir el crecimiento sectorial en más empleos sostenibles para todos", añadió.