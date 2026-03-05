La UE adopta definitivamente el objetivo de recorte del 90 % de CO2 en 2040

"La Unión Europea sigue comprometida con liderar la lucha mundial contra el cambio climático al tiempo que protege nuestra competitividad y garantiza que nadie se quede atrás", declaró en un comunicado la ministra de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la República de Chipre, Maria Panayiotou, en nombre de la presidencia de turno del Consejo de la UE.

El objetivo adoptado, después de que el Parlamento Europeo haya dado también su visto bueno, dará "a la industria, a los ciudadanos y a los inversores la seguridad que necesitan para la transición limpia en la próxima década", agregó.

La Ley Europea de Clima establece que la UE debe recortar sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 % en 2030 respecto a 1990 y continuar el esfuerzo hasta alcanzar la neutralidad climática a mitad de siglo.

La revisión adoptada este jueves fija el objetivo intermedio para 2040 y permite que, desde 2036, se puedan utilizar créditos internacionales para cubrir hasta cinco puntos de esa reducción.

"Esto significa que al menos el 85 % de la reducción de emisiones deberá lograrse dentro de la UE. Los créditos deberán basarse en actividades creíbles de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en países socios, en línea con el Acuerdo de París", indicó el Consejo en un comunicado.

El texto también avala que se postergue un año, hasta 2028, la introducción del régimen de comercio de derechos de emisiones ETS2, que se aplicará al transporte rodado y a la climatización de los edificios.

Además, la Comisión Europea evaluará cada dos años los avances hacia el objetivo, teniendo en cuenta los datos científicos más recientes, los avances tecnológicos y la situación de la competitividad industrial de la UE.

También analizará las tendencias de los precios de la energía y sus repercusiones tanto para las empresas como para los hogares, y evaluará el estado de las eliminaciones netas en toda la UE en comparación con lo necesario para alcanzar el objetivo de 2040.

El Ejecutivo podrá proponer modificaciones legales a partir de esas verificaciones, lo que podría implicar revisar el objetivo de 2040 o adoptar medidas adicionales para reforzar el marco de apoyo, para proteger la competitividad, la prosperidad y la cohesión social de la UE.

El Ejecutivo comunitario debe diseñar ahora las políticas que permitirán alcanzar ese recorte de gases de efecto invernadero a partir de 2030, para lo que la Comisión Europea ya ha abierto dos consultas públicas.