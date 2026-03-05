Las filiales germanas de Rosneft seguirán exentas de sanciones de EE.UU.

La excepción estaba limitada inicialmente hasta el 29 de abril y se negoció después de que en octubre pasado el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara sanciones contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, como respuesta a la "falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania".

Las dos subsidiarias alemanas de Rosneft -Rosneft Deutschland y RN Refining & Marketing- están bajo control federal desde septiembre de 2022, en base a la necesidad de justificar la seguridad del suministro energético.

El Gobierno alemán ordenó el pasado 27 de febrero la administración fiduciaria por tiempo indefinido sobre la base de un nuevo fundamento jurídico dentro de la Ley de Comercio Exterior alemana, lo que hizo posible la prórroga de la exención estadounidense.

Hasta ahora el fideicomiso había sido prolongado cada medio año, la última vez hasta marzo.

El motivo de la modificación de la ley fue el 18º paquete de sanciones de la Unión Europea (UE) contra Rusia de julio pasado, que afecta sobre todo al sector energético ruso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin esa modificación legal, las filiales en la UE de empresas matrices rusas sancionadas también habrían quedado sujetas a las sanciones de los Veintisiete.

Así, la administración fiduciaria está vinculada temporalmente a la duración de las sanciones de la UE, lo que ofrece una "perspectiva más duradera y mayor seguridad de planificación", según el Ministerio de Economía y Energía.

Rosneft Alemania concentra, en conjunto, alrededor del 13 % de la capacidad alemana de refinado de petróleo y abastece, a través de la refinería de Schwedt, a los estados federados orientales de Berlín y Brandeburgo.

"La decisión de las autoridades estadounidenses es una señal fuerte de la estrecha cooperación transatlántica en la política de sanciones. Demuestra que Alemania y Estados Unidos también actúan de forma estrechamente coordinada en cuestiones geopolíticas complejas y hacen posibles soluciones viables en conjunto", afirmó la ministra de Economía y Energía, Katherina Reiche.