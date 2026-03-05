"Las Locas del Obelisco": el 'feminismo silencioso' del Madrid de 1885 llega al cine

La cinta, dirigida por Pablo Moreno y presentada en Roma, narra la historia real de Mariana Allsopp (1854-1933), una aristócrata mexicana que abandonó sus privilegios para fundar, junto al sacerdote español Francisco de Asís Méndez Casariego (1850-1924), la Congregación de las Hermanas Trinitarias.

Su modelo fue revolucionario: un refugio "abierto día y noche" en la capital española para cualquier mujer que buscara huir de la explotación sexual.

Lejos de la caridad pasiva, la labor de Allsopp se centró en lo que hoy conocemos como "empoderamiento de la mujer".

La hermana Belén Berjillo, representante de la Fundación Mariana Allsopp, recordó a EFE en el Cine Farnese de Roma que la lucha por la emancipación de la mujer no es nueva.

"Ya en el siglo XIX tanto Mariana como el padre Francisco empoderaban a las mujeres, las formaban y las dotaban de recursos para que fueran libres y no tuvieran que depender de nadie", explicó Berjillo.

A su juicio, este "feminismo silencioso" buscaba devolver la dignidad a través de la formación en un contexto donde "la sociedad prefería mirar hacia otro lado" mientras las mujeres eran "devoradas" por la miseria moral de las grandes urbes.

Pese a estar ambientada hace 141 años, el director Pablo Moreno advirtió de que la película es un "espejo incómodo" para el espectador actual.

"Desde la pandemia, la trata ha aumentado entre un 25% y un 30%", señaló Moreno, cuestionando el progreso de una sociedad que sigue ocultando "esta lacra".

Sobre el título, el cineasta destacó su carácter transgresor: "Era un insulto. Vivían en la calle del Obelisco (Madrid) y las llamaban locas por ayudar a otras mujeres. Es una locura casi trascendental, de amor al prójimo".

En esa misma línea, la actriz Paula Iglesias, quien encarna a Mariana, defendió la modernidad de su personaje.

"Mariana no era protagonista ni reclamaba atención, pero era líder. Llevaba un liderazgo mucho más silencioso, pero absolutamente feminista. Es un personaje feminista totalmente", afirmó la intérprete, cuya actuación muestra el contraste entre los salones aristocráticos y la crudeza de los burdeles del Madrid decimonónico.

La presentación en Roma tuvo una antesala de alto valor simbólico ya que el equipo del filme entregó este miércoles la primera copia de la cinta al papa León XIV.

El gesto refuerza un vínculo histórico, ya que fue el papa León XIII quien aprobó originalmente las constituciones de esta congregación, hoy activa en cinco continentes.

"Las Locas del Obelisco", producida por Stellarum Films, se estrenará en España el próximo 13 de marzo. EFE