Las proyecciones de inflación en Argentina suben al 26,1 % para 2026

La proyección sobre la evolución de los precios minoristas fue aumentada en 3,6 puntos porcentuales con respecto al anterior sondeo, hecho a finales de enero.

Los precios al consumidor en Argentina acumularon un alza del 31,5 % en 2025, en tanto que en enero pasado se ubicaron en el 32,4 % interanual y subieron un 2,9 % con respecto a diciembre último, según los últimos datos oficiales disponible.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a febrero de 2025 y cuyos resultados fueron dados a conocer este jueves, los expertos esperaban que la inflación subiera en el segundo mes del año un 2,7 %, en comparación con enero último.

El dato oficial de la inflación de febrero será dado a conocer el próximo día 12.

De acuerdo con la consulta hecha por el Banco Central, entre el 25 y el 27 de febrero, los economistas privados proyectan para este mes de marzo una tasa de inflación del 2,5 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno incluye una proyección de inflación para este año del 10,1 %.