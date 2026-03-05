Mundo
05 de marzo de 2026 - 18:55

Las proyecciones de inflación en Argentina suben al 26,1 % para 2026

Imagen sin descripción

Buenos Aires, 5 mar (EFE).- Los analistas privados que mes a mes consulta el Banco Central argentino para su informe de expectativas de mercado corrigieron al alza, hasta el 26,1 % su pronóstico de inflación para este año en el país.

Por EFE

La proyección sobre la evolución de los precios minoristas fue aumentada en 3,6 puntos porcentuales con respecto al anterior sondeo, hecho a finales de enero.

Los precios al consumidor en Argentina acumularon un alza del 31,5 % en 2025, en tanto que en enero pasado se ubicaron en el 32,4 % interanual y subieron un 2,9 % con respecto a diciembre último, según los últimos datos oficiales disponible.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a febrero de 2025 y cuyos resultados fueron dados a conocer este jueves, los expertos esperaban que la inflación subiera en el segundo mes del año un 2,7 %, en comparación con enero último.

El dato oficial de la inflación de febrero será dado a conocer el próximo día 12.

De acuerdo con la consulta hecha por el Banco Central, entre el 25 y el 27 de febrero, los economistas privados proyectan para este mes de marzo una tasa de inflación del 2,5 %.

El Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno incluye una proyección de inflación para este año del 10,1 %.