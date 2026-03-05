Líderes republicanos piden al congresista Tony Gonzáles abandonar carrera a la reelección

“El Comité de Ética ha anunciado una investigación sobre la conducta del congresista Tony Gonzáles, y les instamos a que actúen con rapidez", señalaron los legisladores, incluyendo el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, en un comunicado.

"Mientras tanto, la dirigencia ha pedido al congresista Gonzáles que se retire de su campaña para la reelección", sentenció el escrito.

Gonzáles, quien representa desde 2021 un distrito que incluye buena parte de la frontera con México, está envuelto en una polémica después de que se publicaran mensajes de texto y entrevistas con extrabajadores suyos acusándolo de haber mantenido una relación con su consejera directora de oficina en Uvalde (Texas), Regina Santos-Áviles.

La mujer, de 35 años, murió el septiembre pasado en un suceso que la Bexar County Medical Examiner's Office concluyó que se trató de una "inmolación".

En una entrevista publicada anoche en un pódcast del conservador Joe Pags, Gonzáles admitió haber estado involucrado con Avilés y dijo que asumía "toda la responsabilidad".

Gonzáles se enfrenta en mayo a una segunda vuelta por la candidatura republicana al legislativo, después de que no lograra obtener la mayoría de los votos en las primarias de ayer contra Brandon Herrera, un creador de contenido y fabricante de armas.

En 2018, en medio del movimiento #MeToo, en contra del acoso sexual, especialmente en ambientes laborales, la Cámara de Representantes aprobó una regulación que prohíbe a los congresistas sostener relaciones con sus empleados y los miembros de su equipo.

En las legislativas de Noviembre, el partido republicano se juega el control del Congreso nacional, donde actualmente tienen la mayoría en ambas cámaras.

El partido oficialista controla la mayoría de la Cámara de Baja por muy pocos escaños: 218 contra 214 demócratas.