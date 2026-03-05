Llega a Fráncfort desde Omán el primer avión de evacuación fletado por el Gobierno alemán

El Airbus A340-300 de la aerolínea alemana Lufthansa, con unas 250 personas a bordo, había partido de Mascate, la capital de Omán, alrededor de la medianoche pasada, para ponerlos a salvo de la escalada bélica que comenzó el pasado sábado con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según anunció el lunes el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, está previsto que en estos vuelos de evacuación puedan ser trasladados de regreso a Alemania desde los aeropuertos de Mascate y de la capital saudí, Riad, sobre todo personas especialmente vulnerables, como embarazadas, enfermos y niños.

Al mismo tiempo, el ministro apuntó que la responsabilidad de devolver a los turistas varados a casa recae principalmente en los operadores turísticos, que están organizando estos vuelos con las aerolíneas asociadas de la región.

El primer avión comercial con turistas alemanes a bordo evacuados de la región del Golfo, de la aerolínea Emirates, aterrizó el martes en el aeropuerto de Fráncfort, procedente de Dubái.