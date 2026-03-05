Llega a Madrid un avión militar con 171 españoles repatriados de Omán por la guerra

El vuelo forma parte de la operación de evacuación de los españoles que se han visto atrapados por el cierre del espacio aéreo tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán, y no se descarta enviar más aviones a la zona de Oriente Medio.

El martes pasado llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Era la primera de las operaciones del Gobierno desde distintos puntos de Oriente Medio para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se habían desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000 personas.

El Ministerio de Defensa ha recordado que en octubre de 2024, tres aviones militares del Ejército del Aire y del Espacio llevaron a cabo la evacuación de más de 240 civiles españoles en Líbano, tras la escalada del conflicto entre Hezbolá e Israel.