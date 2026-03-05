Los mensajes de un banquero arrestado en Brasil complican a jueces y autoridades

Los mensajes de Whatsapp, en su mayoría conversaciones de Vorcaro con su pareja, fueron captados por la Policía Federal del celular del banquero después de que una comisión parlamentaria levantara el secreto de sus comunicaciones.

Vorcaro, que estaba en prisión domiciliaria desde noviembre pasado, fue arrestado el miércoles por sospechas de que estaba intentando coaccionar a testigos y ordenar ataques contra periodistas.

Los mensajes divulgados por la prensa relatan numerosos encuentros de Vorcaro con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con senadores y diputados, autoridades del Banco Central y jueces del Tribunal Supremo, que se encargarán de juzgar el caso.

Sobre su encuentro con Lula, reconocido por el Gobierno, Vorcaro dijo que fue "muy bueno" y que el mandatario invitó a la reunión al ahora presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, y a tres ministros.

El banquero también intercambió mensajes con altas autoridades del Banco Central que, según las investigaciones de la Policía Federal, habrían actuado para favorecer al banco ilegalmente.

El escándalo del Banco Master está considerado por el Gobierno como el mayor fraude financiero de la historia de Brasil y se sospecha que puede haber causado perjuicios de miles de millones de dólares a bancos públicos y fondos de pensiones que tenían tratos con la institución financiera.

El banco fue liquidado extrajudicialmente en noviembre pasado por orden del Banco Central en medio de una investigación por un fraude millonario mediante la venta de títulos de crédito falsos.

El caso ha causado un gran revuelo en Brasilia por las extensas relaciones de Vorcaro con legisladores, gobernadores y jueces del Tribunal Supremo.

Este miércoles, sucedió el episodio más escabroso hasta ahora en el caso: un colaborador de Vorcaro, Luiz Phillipi Mourão, apodado Sicario, se ahorcó en la celda donde está en régimen de prisión preventiva y se encuentra hospitalizado en cuidados intensivos.

Lula, que ha reconocido los contactos con Vorcaro como parte de su labor como presidente, ha prometido que su Gobierno investigará "a fondo" todas las relaciones entre las instituciones estatales y el Banco Master.