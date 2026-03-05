Los 'muyahidines' rechazan la restauración del 'sah' tras la caída del régimen iraní

En una videoconferencia pronunciada desde Francia, donde este movimiento tiene su cuartel general, Rajav repasó las actividades de resistencia que desde hace meses llevan a cabo en Irán, antes de que comenzaran los bombardeos de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Señaló que ese día, el CNRI anunció la conformación de un Gobierno provisional que estableció una hoja de ruta para la transición del país y aseguró que el derrocamiento de la teocracia de los ayatolás "solo es posible gracias al pueblo iraní y su resistencia organizada".

En ese sentido, reivindicó las operaciones que llevan años encabezando y que lo siguen haciendo porque los bombardeos, señaló, no han puesto fin a la represión y a los intentos del régimen de perpetuarse en el poder.

Exigió que los ataques sobre Irán "preserven las vidas humanas y las instalaciones civiles educativas y sanitarias", y también a los prisioneros políticos que "en medio de los bombardeos corren más peligro que nunca".

Rajav aseguró que "solo el pueblo iraní tiene derecho legítimo a determinar el futuro político de su país", apeló a reconocer los esfuerzos de los 'muyahidines' y alertó contra "corrientes engañosas que, mediante falsa propaganda, promueven el retorno de la dictadura anterior".

"El fascismo que comenzó con el lema 'Un solo partido, el partido de Dios' y que ahora está llegando a sus últimos días no puede revivir con el lema fascista 'Viva el sah'", aseguró la líder 'muyahidín', que acusó a quienes promueven esa solución de apuntalar al actual régimen, porque usan su posible retorno al poder de la monarquía como instrumento de propaganda.