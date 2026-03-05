Los reyes abren ARCO con un recorrido con parada en el arte argentino

Fue en el pabellón 9 del recinto ferial de Ifema, donde está instalado ARCO desde el 4 al 8 de marzo, concretamente en la galería Barro de Buenos Aires.

Allí, los reyes fueron recibidos por el secretario de Cultura de la presidencia de Argentina, Wenceslao Bunge; la directora artística de la galería, Valeria Pecorano, y la artista visual Agustina Woodgate.

La galería forma parte del programa 'Perfiles', dedicado al Arte Latinoamericano, y presenta la obra de Woodgate (Buenos Aires, 1981), que centra su obra en el estudio de los sistemas, las teorías de valor, las relaciones y las lógicas de poder que operan en la sociedad.

"Al transformar datos erosionados y recomposiciones algorítmicas en tejido, Woodgate enlaza dos momentos tecnológicos distantes: la matriz mecánica del jacquard y la inteligencia artificial contemporánea", explica la galería sobre las obras expuestas de Woodgate en ARCO.

Lo hace mediante tapices que enmarcan una instalación mecánica protagonizada por ocho relojes, una reflexión sobre "la memoria, la traducción y los sistemas que organizan el mundo visible".

Unos tapices en los que juega con la idea de la cartografía y su cada vez menor demanda ante el avance de los sistemas GPS, para lo que borra en los mapas los marcadores topográficos y políticos de las nacionales del mundo "hasta convertirlos en masas continentales homogéneas".

La artista "insinúa una especie de implosión social, politica y económica", precisa la galería.

Los reyes también pasaron por la sección principal de la feria, 'ARCO2045: el futuro por ahora', un espacio que busca abrir el debate sobre el arte del mañana a través de obras de jóvenes artistas.

En su recorrido por la feria, los reyes se reunieron además con la presidenta de Unicef España, María Ángeles Espinosa, que explicó, junto al artista Guillerno Mora, la obra 'Hoy es mañana' en la que se ha dejado entrar la mirada de adolescentes en el proceso creativo.

Otra parada fue en la galería Green Art, de Dubai, que ha conseguido enviar sus cuadros y montar un estand pese al conflicto desatado en Irán y que, sin embargo, ha dejado en tierra a todo el equipo de galeristas por el cierre del espacio aéreo en la zona.

Y es que, a pesar de que en ARCO lo que se respira es arte en sus múltiples formatos y lenguajes, el convulso panorama internacional no era ajeno a los que este jueves recorrían o habitaban sus diferentes espacios.

Especialmente en esta galería de Dubai, donde los reyes pudieron conversar con Aquamaría Adonopoulou y Sarvia Jasso, que han logrado abrir el estand y mantener su presencia en la feria.