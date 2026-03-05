Los reyes de España reciben a los Grandes Duques de Luxemburgo, de visita oficial

Esta visita se produce después de que, en octubre de 2025, el entonces príncipe Guillermo de Luxemburgo se convirtiera en nuevo Gran Duque de Luxemburgo.

Es, por tanto, una visita de presentación similar a la que hicieron los reyes Felipe VI y Letizia a Luxemburgo en noviembre de 2014, después de ser proclamado rey Felipe de Borbón, en junio de 2014.

Los grandes duques de Luxemburgo fueron recibidos por los reyes en la Plaza de la Armería, la que da acceso a la fachada principal del palacio, donde se escucharon los himnos de sus respectivos países.

Posteriormente, Felipe VI y Guillermio V pasaron revista a la guardia real, mientras que la reina Letizia y la archiduquesa Stéphanie atravesaban el patio conversando.

Los reyes ofrecen a los grandes duques un almuerzo en el Palacio Real, con asistencia del Gobierno y las principales autoridades institucionales del Estado.

Después, el gran duque se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ambos mandatarios presidirán la firma de acuerdos entre ambas delegaciones.