Los temores de una guerra larga aparcan el repunte del miércoles y el CAC 40 cae un 1,49 %

El CAC 40 comenzó la sesión ligeramente a la baja pero al cabo de una hora se puso a subir, un movimiento que duró poco más de tres horas, cuando la tendencia se invirtió de nuevo, esta vez hacia el terreno negativo, en un descenso que se fue agravando conforme avanzaba la jornada.

El indicador cerró finalmente en 8.045,80 puntos, tras una sesión de fuerte actividad en que cambiaron de manos activos por valor de 5.124 millones de euros.

Eso significa que en una semana el CAC-0 se ha depreciado un 6,00 %, con lo que la pérdida en un mes es del 2,62 % y desde comienzos de año el balance es también negativo (-1,27 %).

Por lo que respecta a los valores del selectivo, el mayor descalabro con diferencia fue el gigante siderúrgico ArcelorMittal, que cayó un 6,79 %.

Las otras bajas más pronunciadas fueron las del grupo de electrónica de defensa y equipamientos aeronáuticos Thales (-5,70 %), los bancos Société Générale (-3,41 %) y Crédit Agricole (-3,38 %) y el fabricante de motores aeronáuticos y de cohetes Safran (-3,27 %).

En el otro extremo, la compañía de microchips STMicroelectronics protagonizó el mayor incremento del CAC 40 (-3,06 %), seguido de la compañía de programas de ingeniería para las empresas Dassault Systèmes (-2,61 %), el grupo publicitario Publicis (-2,29 %) y la compañía de bebidas y licores Pernod Ricard (-1,74 %).