Macron intensifica los contactos con líderes mundiales sobre Líbano y resto de O. Medio

Macron contactó por separado con el primer ministro de la India, Narendra Modi; con los presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan; y Líbano, Joseph Aoun; así como con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, precisaron fuentes del Elíseo.

El objetivo de esas conversaciones era "abordar la situación en Oriente Medio, en particular en el Líbano y, muy especialmente en el sur de Beirut, donde la situación sigue siendo "especialmente preocupante", dijeron las fuentes.

Según un comunicado de la Presidencia libanesa, Aoun solicitó la intervención del Macron ante las autoridades israelíes para prevenir ataques en los suburbios del sur de Beirut, tras los mensajes de las autoridades militares israelíes para que los residentes evacuaran esas zonas, así como esfuerzos para lograr un alto el fuego.

El número de muertos por los ataques aéreos israelíes contra el Líbano desde que el país se vio involucrado en la guerra regional el lunes asciende a 102, con 638 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencia libanés.

La ofensiva israelí comenzó después de que el grupo chií libanés atacara el norte del Estado judío la noche del domingo al lunes.

Este es la mayor rotura del alto el fuego alcanzado hace 15 meses, pese a que durante todo ese tiempo el Estado judío siguió perpetrando ataques contra el territorio libanés de forma casi diaria, generalmente contra presuntos objetivos de Hizbulá.

Macron, que había hablado también por la mañana con los primeros ministros de Italia y Grecia, Georgia Meloni y Kyriakos Mitsotakis, mantiene sus "esfuerzos" para "cumplir sus compromisos con sus socios regionales contribuyendo a su seguridad y para garantizar la libertad de navegación", señalaron las fuentes de la Presidencia francesa.

El jefe del Estado francés también vela por garantizar la protección de los aproximadamente 400.000 ciudadanos franceses en la región y el retorno a Francia de quienes lo deseen, incluidos aquellos en tránsito, añadieron las fuentes.

En sus conversaciones por separado con Meloni y Mitsotakis, Macron acordó con ellos coordinar el despliegue de sus respectivos recursos militares en Chipre y el Mediterráneo oriental y colaborar para garantizar la libertad de navegación en el Mar Rojo, informó el Elíseo.