Málaga ultima su Festival de cine, con 22 largometrajes en competición

El certamen se abrirá con una gala en el Teatro Cervantes presentada por la actriz Kira Miró, a la que seguirá la proyección de 'Calle Málaga', de la realizadora marroquí Maryam Touzani, la primera de las 22 películas en la sección oficial a concurso.

También competirán las españolas 'Altas Capacidades', de Víctor García León; 'Después de Kim', de Ángeles González-Sinde; 'Corredora', de Laura García Alonso; 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa; 'La buena hija', de Julia de Paz; 'Lapönia', de David Serrano, y 'Mala bèstia', de Bárbara Farré.

Completan la presencia española en competición 'Mi querida señorita', de Fernando González Molina; 'Pioneras. Solo querían jugar', de Marta Díaz de Lope Díaz; 'Pizza Movies', de Carlo Padial, y 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute.

Por su parte, concursarán las cintas iberoamericanas 'Ángeles', de Paula Markovitch (México, Argentina); 'El corazón del lobo', de Francisco J. Lombardi (Perú); 'El guardián', de Nuria Ibáñez (México, España); 'El jardín que soñamos', de Joaquín del Paso (México), y 'Hangar rojo', de Juan Pablo Sallato (Chile, Argentina, Italia).

Además, optarán a los premios 'Juana', de Daniel Giménez Cacho (México); 'La mujer de la fila', de Benjamín Ávila (Argentina, España); 'La hija Cóndor', de Álvaro Olmos Torrico (Bolivia, Perú, Uruguay); 'Mil pedazos', de Sergio Castro-San Martín (Chile Argentina, España), y 'Neurótica anónima', de Jorge Perugorría Rodríguez (Cuba).