Marruecos celebrará las próximas elecciones legislativas el 23 de septiembre

El Gobierno también fijó la fecha del 10 de septiembre para el comienzo de la campaña electoral, que finalizará el 22 de septiembre, la víspera de la jornada electoral.

El pasado octubre, el Consejo de Ministros, presidido por el rey Mohamed VI, aprobó dos proyectos de ley destinados a reforzar la representación femenina en el Parlamento y simplificar las condiciones de candidatura para jóvenes menores de 35 años, mediante incentivos financieros para ayudarlos a cubrir los gastos de la campaña electoral, ofreciéndoles un apoyo financiero sobre el 75 % de los costes.

Marruecos organizó 8 de septiembre de 2021 por primera vez tres elecciones de forma simultánea -legislativas, regionales y municipales- que sorprendieron con el batacazo electoral del islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD) tras una década en el poder y que acabó ocupando el octavo puesto en estos comicios con solo trece escaños de un total de 395 de la cámara baja del Parlamento marroquí (con la pérdida del 90 % de los escaños que tenía en la anterior legislatura).

Aquellas elecciones dieron también una victoria inédita a la Agrupación Nacional de Independientes (RNI, centrista liberal) con 102 escaños y cuyo líder, el millonario Aziz Ajanuch, preside la actual coalición gubernamental, junto a la formación liberal Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) y el nacionalista Partido Istiqlal.