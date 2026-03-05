Miembros del BCE dijeron que las tensiones en Oriente Medio podían subir la inflación

Así lo reflejan las actas de esa reunión, que el BCE publicó este jueves y en la que todos los miembros del Consejo de Gobierno aprobaron por unanimidad mantener los tipos de interés en el 2 % porque consideraron que la inflación se debería estabilizar en el 2 % a medio plazo.

A comienzos de febrero el BCE consideraba que la incertidumbre comercial "podría justificar dejar inalterados los tipos de interés" y esperar a ver cómo evolucionaban algunos riesgos, según las actas.

"El nivel actual de los tipos de interés proporcionaba suficiente flexibilidad para actuar en respuesta a impactos" ya que existía el riesgo de que la inflación subiera, pero también de que bajara consideró el BCE en la reunión de febrero.

"Las perspectivas de inflación son más inciertas de lo habitual, ante la continua posibilidad de grandes impactos sobre la inflación y el crecimiento en ambos sentidos", al alza y a la baja, añaden las actas de la reunión de febrero.

El BCE consideraba que la incertidumbre e imprevisibilidad iban a persistir.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por ello era importante que el BCE estuviera abierto a todas las opciones, tanto a bajar como a subir los tipos de interés.

El ataque de EEUU a Irán el pasado sábado ha encarecido mucho el precio del petróleo y el gas por lo que la inflación puede subir y el BCE podría reconsiderar su política monetaria.

Los mercados ya no prevén que el BCE vaya a recortar sus tipos de interés de nuevo y que tampoco lo harán otros bancos centrales como la Reserva Federal (Fed) o el Banco de Inglaterra.