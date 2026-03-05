Ministra española niega que enviar una fragata a Chipre suponga entrar en la guerra

"Tenemos que tener siempre muy claro los temas, que yo creo que a veces una cosa es iniciar una guerra (...) y otra que cuando hay una situación de evidente ataque a valores, a derechos, a libertades, a vidas humanas, está el derecho a la legítima defensa", respondió Robles en declaraciones a la televisión pública TVE a la pregunta de si el envío del barco español a Chipre supone que España entra en la guerra.

Robles, además, rechazó rotundamente que el envío de la fragata suponga que España va a cooperar con el Ejército estadounidense. "En absoluto", zanjó la ministra.

Los desencuentros entre España y Estados Unidos sobre la ofensiva militar contra Irán tuvieron este miércoles otro nuevo capítulo, después de que Madrid desmintiera la afirmación de la Casa Blanca de que había decidido cooperar con las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, rechazó "tajantemente" que España haya acordado colaborar con las fuerzas de EE.UU. en las operaciones contra Irán, algo que había asegurado muy poco antes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Este jueves, el Ministerio de Defensa español anunció el envío de la fragata 'Cristóbal Colón a Chipre en compañía del portaaviones francés 'Charles de Gaulle' y de otros navíos de la Armada griega para dar protección y defensa aérea a ese país, que sufrió un ataque como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

El ministerio de Defensa argumentó que con el despliegue de la fragata, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea (UE) y su frontera oriental, después de que un dron de fabricación iraní impactara en la base británica de Akrotiri en Chipre.

Robles detalló que la 'Cristóbal Colón' se encontraba ya en el Báltico participando en una maniobra con el grupo naval del 'Charles de Gaulle' en el ámbito de la Alianza Atlántica y ahora se dirige hacia Chipre.

La misión iba a finalizar el próximo 9 de marzo, pero "han pedido a la fragata española que les acompañe" hacia "el Mediterráneo oriental", para dar protección a posibles ataques en este momento en la zona de Chipre o ayudar a posibles evacuaciones de ciudadanos, indicó la ministra.

"Es la continuación de una misión de colaboración y apoyo que se está realizando en este momento en el Báltico", recalcó.

La ministra desmintió, como ya hiciera ayer su homólogo de Exteriores, la afirmación de la Casa Blanca de que España ha "acordado cooperar con el ejército estadounidense".

"Ellos saben absolutamente que eso no es así. Es totalmente falso. Entiendo que debe ser una actuación de consumo interno en la que no voy a entrar", respondió Robles.

La titular de Defensa incidió en que la posición de España ante la guerra es "muy clara" y reiteró también que el Gobierno no va a autorizar la utilización de las bases españolas para actuaciones de ataque.