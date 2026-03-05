Ministro de Defensa israelí dice a Hegseth que sus líderes están haciendo historia

"La cooperación entre el presidente (de EE.UU. Donald) Trump y el primer ministro (israelí, Benjamín) Netanyahu contra Irán está cambiando la historia", dijo Katz según un comunicado.

Katz manifestó también sus condolencias por la muerte de seis soldados estadounidenses en Kuwait mientras que, según el texto, Hegseth le dijo: "sigan hasta el final; estamos con vosotros".

Ayer, el Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, rechazó la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por Trump, que no solicitó autorización previa al Congreso, con una votación de 47 a favor y 53 en contra.

Hegseth subrayó que Estados Unidos tiene munición suficiente para completar su campaña contra Irán y sugirió que la guerra contra la República Islámica podría durar hasta ocho semanas.

Hoy jueves constituye la sexta jornada de ataques iraníes contra Israel y países del Golfo aliados de Estados Unidos como represalia por la guerra iniciada por ambos contra Teherán, que ha provocado la muerte de centenares de personas y del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.