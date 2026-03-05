Misil iraní desata un incendio ya contenido en principal refinería de petróleo de Baréin

"Un incendio estalló en una unidad de la refinería de BABCO Energies tras el impacto de un misil iraní. El fuego ha sido completamente contenido y no hay heridos reportados. Las operaciones de refinado continúan. Una valoración del daño está ahora mismo en marcha", indica una breve nota al respecto.

Varios vídeos difundidos por redes sociales muestran el impacto de un misil en el enorme complejo y una gran bola de fuego seguida de una intensa humareda.

En esas imágenes no parece que el incendio se haya extendido a otras partes de la refinería, una de las más grandes y más antiguas del golfo Pérsico.

Este impacto se une a los ya recibidos por instalaciones petroleras en Catar y Arabia Saudí, países que rodean a la isla.

El pasado 2 de marzo, la refinería del gigante petrolero saudí Aramco en la ciudad portuaria de Ras Tanura, una de las mayores del país árabe y muy cerca de Baréin, recibió el impacto de los restos de dos drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas, lo que generó "un pequeño fuego" en las instalaciones y el cierre de algunas "unidades" como medida de precaución.

Por otra parte, QatarEnergy, empresa estatal de energía de Catar, anunció el martes que ampliaba la suspensión de varios de sus productos tras ejecutar un parón en la producción de gas natural licuado en el contexto del conflicto bélico en Oriente Medio.

La decisión llegó tras los ataques militares iraníes dirigidos a las instalaciones de las ciudades industriales de Ras Laffan y de Mesaieed.

La compañía catarí de energía no ha informado de los daños y se ha limitado a decir que continuará comunicando la información que tenga disponible.

Baréin es un pequeño estado insular de mayoría chií pero gobernado con mano de hierro por una monarquía absoluta suní y en donde se han producido manifestaciones de rechazo a los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, y en particular en rechazo al asesinato del líder supremo iraní Alí Jameneí en un bombardeo.

En ese contexto, Baréin ha detenido a varias personas por su participación en "delitos graves que amenazan la seguridad y estabilidad de la sociedad", por publicar vídeos y contenido en redes sociales que expresan "simpatía" por el "atroz ataque" de Irán.

Baréin alberga, además, la principal base naval estadounidense en el golfo Pérsico, que albergan la quinta flota.