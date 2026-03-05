Modi avisa de que conflicto militar "no es la respuesta" ante escalada entre EE.UU. e Irán

"Somos unánimes en que un conflicto militar por sí solo no resolverá ningún problema: ya sea en Ucrania o en Asia Occidental. Continuaremos apoyando cada esfuerzo por la paz y un fin rápido del conflicto", declaró Modi durante una comparecencia conjunta en Nueva Delhi tras su reunión con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

El mandatario indio defendió que la combinación de Estado de derecho, diálogo y diplomacia es la única vía esencial para resolver cualquier disputa internacional.

Estas declaraciones se producen en un momento de volatilidad en el océano Índico, tras el hundimiento de un buque de guerra iraní por parte de un submarino estadounidense en aguas cercanas a Sri Lanka.

Nueva Delhi se presenta como una "voz de la moderación" que rechaza el uso de la fuerza, pero evita condenar explícitamente a actores específicos como Israel, para proteger sus intereses.

"Estamos de acuerdo en que la fuerza de las armas nunca debe sustituir al imperio de la ley. No podemos permitir que la escalada se convierta en la norma; el papel de naciones como la India es crucial para atraer a las partes hacia una mesa de negociación y garantizar que el orden multilateral no se desmorone", declaró por su parte el presidente finlandés.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Modi y Stubb presenciaron además el intercambio de varios memorandos de entendimiento que abarcan desde la migración y movilidad laboral hasta la cooperación en medio ambiente y estadísticas oficiales.

Por su parte, el presidente Stubb elogió el "milagro económico" de la India y apoyó explícitamente la aspiración del país asiático a ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.