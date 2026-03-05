Modi habla con Macron y una decena de líderes en medio de la escalada en Oriente Medio

La maratón de contactos avanzó este jueves con una llamada al presidente francés, Emmanuel Macron, en la que los líderes abordaron la necesidad de un retorno al diálogo tras la operación coordinada entre Estados Unidos e Israel que resultó en la muerte del líder iraní Alí Jamenei.

Según informó el Gobierno indio, Nueva Delhi y París mantendrán una estrecha colaboración para intentar estabilizar la región y evitar una conflagración mayor que afecte a las rutas comerciales.

Esta comunicación con el Elíseo se suma a la reunión presencial esta semana con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la mantenida hoy en la capital india con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en la que Modi vinculó la crisis en Asia Occidental con otros escenarios de inestabilidad global.

"Somos unánimes en que un conflicto militar por sí solo no resolverá ningún problema, ya sea en Ucrania o en Asia Occidental. Continuaremos apoyando cada esfuerzo por la paz y un fin rápido del conflicto", declaró el mandatario.

De acuerdo con la oficina del mandatario indio, en las últimas 48 horas Modi ha transmitido mensajes similares a los líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Omán, Kuwait, Catar y Baréin.

El único mensaje que se desmarcó de esta línea fue el que dio a su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, dos días después del ataque de Israel y EE. UU. contra Irán

Al líder israel, Modi le transmitió sus preocupaciones por la escalada militar y subrayó que la seguridad de los civiles es una prioridad.

En las conversaciones el líder nacionalista hindú ha evitado hacer una condena o cualquier mención directa a la operación contra Jamenei.