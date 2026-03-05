Muere en el exilio el excandidato presidencial opositor de Nicaragua Saturnino Cerrato

Cerrato fue durante 20 años presidente de las Asambleas de Dios y era el actual presidente del Partido Restauración Democrática, cuya personalidad jurídica fue cancelada por el Consejo Supremo Electoral -controlado por magistrados sandinistas- el 18 de mayo de 2021, en medio de las elecciones generales de ese año.

Originario de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, fue candidato presidencial en el 2016 cuando su partido formó una coalición con la Alianza Liberal Nicaragüense. Tras las elecciones, en la que las autoridades ilegalizaron al principal partido opositor, Cerrato reconoció la reelección de Daniel Ortega, en el poder desde 2007.

La "familia Cerrato Torres anuncia el sensible fallecimiento de nuestro querido padre: Saturnino Cerrato Hodgson", publicaron sus hijos en las redes sociales y anunciaron que hoy realizarán un homenaje en la capilla Maquilishualt, en Auxiliadora, San Salvador, donde residía desde 2023.

En abril de 2023, el Gobierno que dirige Ortega junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, le negó el ingreso a Nicaragua cuando intentaba entrar desde El Salvador junto a su pareja e hijos luego de un viaje familiar.

Cerrato, quien fue descrito por opositores como un hombre abierto al diálogo, se convirtió en el primer pastor evangélico al que el Ejecutivo sandinista le prohibió el ingreso a Nicaragua. Durante 45 años, Cerrato fue pastor de las Asambleas de Dios, considerada una de las congregaciones protestantes más grandes de Nicaragua.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Al reverendo Saturnino Cerrato, fallecido hoy en el exilio, lo recordaré como un buen hombre que siempre quiso encontrar diálogos y acuerdos. Ofreció su partido para que fuera casilla en la elección de 2021 y por ello se lo quitaron. Hombre de Dios y amable. Que en paz descanse”, escribió el opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro en X.

Por su parte, la Unión Democrática Renovadora también destacó que “el reverendo Cerrato dedicó gran parte de su vida al servicio espiritual y a la búsqueda de una Nicaragua democrática”.

"Nuestras más sentidas condolencias a su familia, a la comunidad evangélica y a sus colegas de lucha política. Su compromiso con la libertad y la justicia de nuestro país queda como un testimonio de su entrega. ¡Que descanse en paz!", escribió esa organización política en sus redes sociales.