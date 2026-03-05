Nepal acude a las urnas movido por el hartazgo juvenil y la vieja guardia política

El portavoz de la Comisión Electoral de Nepal, Narayan Prasad Bhattarai, detalló a EFE que no se han registrado interrupciones significativas desde que los 10.967 centros de votación abrieron sus puertas a primera hora de la mañana.

Los comicios se perfilan como un referéndum sobre la vieja guardia de Nepal, representada por el veterano ex primer ministro K. P. Sharma Oli, de la maquinaria política histórica que ha dominado la nación del Himalaya durante décadas.

Su principal desafío es Balendra "Balen" Shah, el disruptivo alcalde independiente de Katmandú, convertido en el rostro de una nueva generación que exige una ruptura radical con la política tradicional.

Este pulso electoral se produce apenas unos meses después del levantamiento juvenil de septiembre del año pasado, que forzó la caída del Gobierno anterior.

Aquellas protestas canalizaron el hartazgo ciudadano ante la inestabilidad política crónica, la corrupción sistémica y una economía estancada que empuja a cientos de miles de jóvenes nepalíes a buscar empleo en el extranjero cada año.

El portavoz de la Policía de Nepal informó, Abinarayan Kafle, aseguró a EFE que las fuerzas del orden trabajan para mantener la paz, y que al margen de altercados menores, la jornada transcurrió sin problemas graves.

En el distrito de Udayapur, una urna con tres papeletas resultó levemente dañada por la explosión accidental de una bala que portaba un agente de seguridad desplegado en la zona.

Además, la policía realizó un disparo de advertencia al aire en el distrito de Dolakha para controlar un enfrentamiento originado cuando una persona intentó agredir a un miembro del personal electoral.

Las autoridades decretaron tres días de fiesta oficial para facilitar las elecciones y convirtieron escuelas y edificios públicos en centros de votación.

Según el censo definitivo, cerca de 18,9 millones de personas, un aumento de aproximadamente 915.000 respecto a los comicios de 2022, están llamadas a las urnas para elegir la cámara baja del Parlamento, en un proceso que concluirá a las 17:00 hora local.