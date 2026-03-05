Nueva York cerrará temporalmente un refugio en Manhattan por el deterioro del edificio

Los departamentos de Servicios Sociales y de Servicios para Personas sin Hogar se encargarán de reubicar a los habitantes del principal centro de procesamiento para hombres y familias adultas de los cinco distritos, lo que se hará para mediados de marzo.

Sin embargo, trabajadores de la ciudad continuarán durante un año en el edificio, construido en 1931, para recibir y orientar a quienes lleguen en busca de refugio y se les ofrecerá transporte a otros albergues.

Mamdani indicó que su administración heredó varios refugios que habían estado abandonados durante años, entre ellos este, antes conocido como Bellevue y ahora como Calle 30 por su ubicación en Manhattan. Explicó que aunque no existe peligro inmediato, el edificio de nueve pisos está en "grave estado de deterioro".

El albergue llegó a tener camas para 850 personas pero el nivel ha bajado porque hay secciones cerradas debido a su condición y la ciudad considerará renovarlo o demolerlo, según dijo al diario The City Sneha Choudhary, portavoz del alcalde Mamdani.

La decisión de desalojar el sitio es una medida proactiva impulsada por la seguridad y la guía de expertos en ingeniería, señaló el alcalde al hacer el anuncio.

"Mi administración se centra en garantizar que cada neoyorquino sin hogar no solo tenga acceso a un refugio, sino también a espacios seguros, humanos y verdaderamente habitables. No podemos aceptar un sistema que trate a las personas sin dignidad ni estabilidad", afirmó.

El Ayuntamiento llevará a cabo una campaña de comunicación a gran escala en toda la región para informar al público sobre la reubicación.

La Sociedad de Asistencia Legal, que representa a los sin hogar, y la Coalición para las Personas sin Hogar dijeron estar "profundamente preocupados" por el cierre del antiguo albergue, asegurando que cualquier interrupción en este importante refugio, "especialmente con poca antelación", podría generar confusión y dificultades adicionales para las personas que ya se encuentran en la calle.

Manifestaron además sus "serias preocupaciones" sobre la rapidez con que la ciudad está procediendo en este caso.

"Muchos neoyorquinos sin hogar conocen la Calle 30 —como se conoce el refugio— como el lugar al que acudir cuando necesitan albergue. Los cambios abruptos podrían llevarles a dormir a la intemperie por más tiempo o disuadir a personas y familias de buscar ayuda", dijeron en un comunicado conjunto.

Indicaron que la ciudad debe garantizar que cualquier traslado se gestione con cuidado y de manera que satisfaga plenamente las necesidades de acceso de las personas.