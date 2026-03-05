OEA pide al Congreso de Guatemala una elección de magistrados basada en el mérito

El pronunciamiento coincide con la sesión plenaria de este jueves, después de que la actual Corte de Constitucionalidad otorgara la víspera un amparo provisional que ordena al Legislativo realizar la designación de forma ininterrumpida.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, subrayó a primera hora del día en un mensaje a la nación, que este fallo evidencia la urgencia de "renovar y reoxigenar" las altas cortes para evitar injerencias entre los poderes del Estado.

En su comunicado, la OEA advirtió que la urgencia judicial "no debe traducirse en decisiones apresuradas, opacas o motivadas por intereses particulares".

La misión exhortó a los diputados a rechazar candidatos con vínculos políticos que sugieran una "instrumentalización" del tribunal o perfiles asociados a prácticas de cooptación.

Diversas fuentes advierten que la elección podría favorecer a figuras cuestionadas como Roberto Molina Barreto, vinculado a la excandidata Zury Ríos, o a allegados de la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea.

La OEA recordó que la legitimidad de la Corte de Constitucionalidad, pilar del sistema de frenos y contrapesos, depende de nombramientos ajenos a "acuerdos de reparto o cuotas".

La renovación de la magistratura es considerada por expertos un paso definitivo para blindar la lucha contra la corrupción y preservar el Estado de derecho en la nación centroamericana.

La misión concluyó instando al Congreso a que la elección se conduzca con "máxima publicidad" y una deliberación debidamente fundamentada en el interés público.