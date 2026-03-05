Oficialismo venezolano marcha para reivindicar el legado de Chávez, "más vivo que nunca"

Varias "micromarchas" salieron desde cinco puntos en el oeste de Caracas para llegar al Cuartel de la Montaña, donde se encuentra el mausoleo del fallecido presidente.

En este edificio militar, Olga Mendoza aseguró a EFE que ha asistido al lugar cada 5 de marzo durante 13 años para honrar la memoria del líder de izquierda, quien murió debido a un cáncer contra el que luchó por casi dos años, mientras ejercía la Presidencia.

"Nosotros, los habitantes del 23 de Enero, tenemos un compromiso mayor con el comandante Chávez. Somos sus guardianas y sus guardianes. Somos los garantes de que este espacio maravilloso prevalezca como un referente de moral, como un referente de lucha", dijo Mendoza.

"Chávez para siempre. Lo llevamos tatuado en el alma, en el corazón y en nuestro cuerpo", añadió.

Por su parte, Lisette Cañón afirmó a EFE que el legado de Chávez persiste a pesar de la reciente apertura de Venezuela con Estados Unidos, impulsada por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte del país norteamericano.

En este sentido, dijo a modo de ejemplo que cuando a una madre le "secuestran" a su hijo tiene que sentarse en una "mesa a negociar" porque "quiere que a su hijo no le pase nada".

"Creo que Delcy está haciendo un papel importante y protagónico en Venezuela llevando las riendas del hilo constitucional y la paz que necesitamos en estos momentos", concluyó Cañón.

Este año la conmemoración de la muerte de Chávez está marcada por la incursión, en enero pasado, de fuerzas militares de Estados Unidos que capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, tras atacar Caracas y otras tres regiones cercanas.

Desde entonces, Venezuela ha mantenido acercamientos con Estados Unidos en los ámbitos diplomático, energético y minero, impulsados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.